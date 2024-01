Beatrice Luzzi e il Lutto | Psicologa Suggerisce che la Pandemia ha Influenzato l’Indifferenza dei Concorrenti

Beatrice Luzzi ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello nella scorsa puntata dopo aver vissuto il tragico lutto per la morte di suo ... (tvpertutti)

Durante uno di quei momenti gossip - friendly,si è lasciata scappare una confessione che ha fatto saltare più di una sopracciglio nella Casa del Grande Fratello .svela di avere una cotta per un famoso cantante La ...dopo essere tornata al Grande Fratello nel corso della puntata di lunedì 8 gennaio a seguito del suo secondo abbandono temporaneo dovuto alle condizioni del padre è sembrata piuttosto ...Grande Fratello, lunedì sera 15 gennaio in arrivo un ospite a sorpresa nella Casa Ecco cosa emerge dall'indiscrezione ...Dopo essere uscita dal GF, Sara Ricci ha commentato il rientro in gioco di Beatrice Luzzi dopo la morte del padre.