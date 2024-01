Bce | De Guindos | prospettive economia sbilanciate al ribasso

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (askanews) – Finora il rallentamento dell’dell’area euro “è stato contenuto e graduale. Tuttavia gli ultimi dati indicano che il futuro resta incerto e leverso il rallentamento”. Lo ha affermato il vicepresidente della Bce, Luis de, intervenendo alla giornata degli investitori a Madrid. Il banchiere centrale ha ricordato che in risposta alle passate accelerazioni inflazionistiche l’istituzione monetaria ha complessivamente aumentato i tassi di interesse di 450 punti base. “La nostra energica reazione è stata cruciale per prevenire un disallineamento delle aspettative e contrastare l’inflazione”, ha sostenuto. La prossima settimana tornerà a riunirsi il Consiglio direttivo della Bce per le decisioni di politica monetaria. Non sono attesi altri aumenti dei ...