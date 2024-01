Battipaglia | 12enne rapita fuori dalla scuola | trovata davanti un cimitero

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Paura a: una bambina di 12 anni è stata incappucciata e sequestrata per alcune ore per poi essere rilasciataaldegli Inglesi, a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno.: le indagini La vicenda non è del tutto chiara, anzi. Ci sono dei punti da dover scoprire e che sono al vaglio L'articolo proviene da Il Difforme.

Lanon vive a, ma in un comune della zona, dove sarebbe avvenuto il presunto sequestro. Le indagini avrebbero accertato che, anche lo scorso mese di maggio, la bambina sarebbe ...Questa non vive a, ma in un comune della zona, dove sarebbe avvenuto il presunto sequestro. A questo riguardo il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, ha scritto su Facebook: 'Nessun caso di ...Una ragazza di 12 anni sarebbe stata incappucciata e sequestrata per alcune ore a Battipaglia per essere poi rilasciata davanti al cimitero degli Inglesi, a Montecorvino Pugliano, in provincia di ...Dopo gli abusi, la minorenne è stata lasciata sul ciglio di una strada. La procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta ...