Basket | Sassari cade con lo Cholet e la serie va a gara-3

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si è appena concluso al Palaserradimigni dila sfida tra il Banco di Sardegnao lo, match valido come sfida di ritorno dei play-in della Champions League di. Dopo il netto successo per 72-93 in Francia, per i sardi il match point per qualificarsi per la prossima fase del torneo, mentre per gli ospiti l’obbligo di vincere per portare la3. Ecco come è andata. Partenza in grande equilibrio, con i primi minuti che sono un botta e risposta tra le due squadre al tiro. Così i primi cinque minuti del match si chiudono conavanti 11-8, ma francesi sin qui pericolosi anche se con percentuali non altissime. Qui, però, i padroni di casa si bloccano, mentre alzano il livello i ragazzi di ...