Basket | Messina “Hall decisivo grazie a Napier e Flaccadori Obbligati a rotazioni ridotte”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Secondo successo consecutivo in Eurolega ieri sera per l’Olimpia Milano, che dopo il Bayern Monaco ha battuto anche l’Alba Berlino, arrivando a un solo successo dalla zona play-in. Una vittoria sofferta contro i tedeschi, ma figlia delle ottime prestazioni di Melli,, Bortolani,. E per Ettoredomani altra sfida contro la Stella Rossa con una squadra in emergenza. “Non rientrerà nessuno per almeno ancora due settimane. Stanno migliorando, ricominciando a fare alcune cose. Shavon non ha ancora fatto nulla di pallacanestro, Maodo ha appena ricominciato e Billy deve fare terapie. La situazione è questa” ha detto il coach a fine partita, evidenziando come certe scelte nellesono forzate proprio da questa situazione. “Le...