Basket | l’Olimpia Milano con la Stella Rossa vuole chiudere la rimonta playoff

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Torna in campo domani l’EA7 Emporio Armanie al Forum d’Assago arriva laBelgrado per la ventunesima giornata dell’Eurolega di. E dopo le vittorie contro Bayern Monaco e Alba Berlino ora i ragazzi di Ettore Messina sono a una sola vittoria dalla zona play-in e contro i serbi voglionoil gap. La stagione europea dinon è stata facile sin qui, tra troppi infortuni e sconfitte di misura che hanno rallentato la corsa dei biancorossi. Ma nelle ultime settimane, nonostante le pesanti assenze di Mirotic, Shields e Lo (tra gli altri), Melli e compagni hanno trovato le energie e la voglia per ribaltare sentenze che apparivano già scritte. A fare la differenza sono stati gli italiani, con le conferme di Nicolò Melli e Stefano Tonut, decisivi soprattutto ...

giovedì affronterà la Stella Rossa e si muove sul mercato per fronteggiare l'emergenza infortuni: in entrata si profila l'esterno Rodney McGruder, in uscita verso la Spagna il lungo Ismael ... Seconda vittoria consecutiva in Euroleague per Milano, che oggi festeggia il suo 88esimo compleanno. L'EA7 Emporio Armani batte l'Alba ...