Basket femminile | Reyer Venezia corsara a Gdynia nell’andata degli ottavi di EuroCup

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Prova di forza dell’Umanain Poloniadi finale di2023-2024. La squadra allenata da Andrea Mazzon non conosce sosta né sconfitta: battuto l’Arkaper 68-77. Gran performance di Francesca Pan, 15 punti e 5/6 da tre; in doppia cifra anche Jessica Shepard (17, miglior realizzatrice), Matilde Villa (12) e Lisa Berkani (11). Per le polacche 17 di Barbara Wrzesinski come miglior dato di punti. Ritorno tra una settimana al Taliercio. Nel primo quarto si capisce subito che, se lac’è,vuole dare (parecchia) battaglia. Anzi, nelle primissime fasi sono proprio le polacche ad avere qualcosa in più sfruttando parecchio le doti vicino a canestro della 2002 ...

