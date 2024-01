Basket | Champions League 2023 24 | sconfitta indolore per Sassari in casa con lo Cholet | i sardi passano il play-in

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nella gara di ritorno dei-in diball/24 il Banco di Sardegnacade al PalaSerradimigni con lo, che passa 95-91.però per la formazione di Piero Bucchi, che passa comunque il turno in virtù del successo esterno nella gara d’andata per 93-72, e si qualifica così per la fase successiva. La formazione transalpina ha condotto per larghi tratti la gara, manon ha mai lasciato scappare gli avversari, tenendo sempre sotto controllo lo svantaggio. Gentile e compagni hanno anche messo la testa avanti a 6? dalla fine, salvo poi subire un contro parziale dei francesi, che si sono dimostrati freddissimi in lunetta nel finale. Top ...

Ci Napoli 07/09/2022 -League / Napoli - Liverpool / foto Carmelo Imbesi/Image Sport ... La strada è quella del tempo tecnico come nel". Perché non profeta in patria nella sua Napoli "...Il programma, l'orario e come vedere in diretta Sassari - Cholet , sfida valida come gara - 2 dei play in dellaLeague 2023/2024 di. Prestazione da incorniciare per gli uomini di coach Bucchi nel primo atto della mini - serie, con la formazione sarda che ha ottenuto una grande vittoria in casa ...Il Banco di Sardegna Sassari si arrende contro Cholet Basket per 91-95 in Gara 2 del Play-in di Basketball Champions League 2023/24 e si giocherà ...Dall'altra parte decisivo Randall con i suoi 30 punti. La Dinamo si dovrà giocare nella bella in trasferta il passaggio alle Top 16 di Basketball Champions League. 4Q LIVE - Fallo antisportivo ai ...