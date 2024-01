Barzagli | «Sono convinto che la Juventus se la giocherà per lo scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Andrea, ex giocatore della, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della lottain Serie A Andrea, ex giocatore della, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della lottain Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «La squadra di Inzaghi resta favorita perché ha una rosa più completa e più pronta per vincere. Però la prima metà del campionato ha detto che lac’è e fin qui ha collezionato 46 punti, soltanto due in meno rispetto alla squadra di Simone Inzaghi. Ci auguriamo tutti per lo spettacolo del campionato italiano che il derby d’Italia per losi risolva soltanto nelle ultime giornate.che la ...