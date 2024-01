Barry Keoghan | l' attore di Saltburn è single?

Saltburn : la spiegazione del finale non basta. Il film di Emerald Fennell è pieno di scene simboliche, come quella della vasca , della tomba e il ... (movieplayer)

Una candela al profumo di acqua del bagno di Jacob Elordi è in commercio e chi ha visto Saltburn sa di cosa stiamo parlando. Saltburn non smette di ... (movieplayer)

Prima è andato nel Regno Unito per Saltburn, dove interpreta Felix, un ricco studente di Oxford che invita un compagno di umili origini () nella sua sontuosa tenuta per l'estate. Poi ...ha raccontato qualcosa in più del suo passato. L'attore è attualmente sulla cresta dell'onda grazie al suo ruolo da protagonista in Saltburn . Nel film del momento, disponibile da fine ...Da sempre schivo sulla sua vita privata, Barry Keoghan ha da poco confermato di aver concluso, circa 15 mesi fa, la relazione con Alyson Kierans, madre di suo figlio Brando. Ora, starebbe frequentando ...Sebbene di film Barry Keoghan ne abbia all’attivo già parecchi, è soprattutto grazie alla nuova pellicola Saltburn (che ha come co-protagonista Jacob Elordi) che la carriera dell’attore è stata ...