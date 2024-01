Bargiggia ipotizza | «Di Gregorio? L’Inter ne farà delle valutazioni»

Leggi su inter-news

ha parlato di, portiere in forza al Monza. A detta sua,in futuro potrebbe pensare proprio al giocatore cresciuto nelle giovanili. FUTURO ? Paoloha parlato di Michele Dia Tv Play: «Mi fa molto piacere vedere come sta crescendo Diche nelle giovanili delaveva giocato anche con mio figlio. Quest'estate ha rinnovato fino al 2027 con il Monza, ma parliamo di una società che, a fronte di offerte adeguate, non tarpa mai le ali ai propri giocatori migliori. A me viene da pensare a possibili futurida parte del».