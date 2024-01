Barcellona vs Osasuna – probabili formazioni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ile l’cercheranno di assicurarsi un posto nella finale della Supercoppa di Spagna quando si affronteranno giovedì 11 gennaio in Arabia Saudita. I giganti catalani entrano nella competizione come campioni in carica della Liga, mentre l’partecipa alla Supercoppa dopo essersi classificato secondo nella Copa del Rey della scorsa stagione. Il calcio di inizio diè previsto alle 20 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlsi reca in Arabia Saudita con l’obiettivo di conservare il trofeo conquistato la scorsa stagione, dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Real Betis e la vittoria per 3-1 contro i rivali del Real ...

Una stracittadina a Riyadh con in palio la finalissima contro una tra. Di seguito, ecco le scelte dei due tecnici: LE FORMAZIONI UFFICIALI Real Madrid: in attesa Atletico Madrid: ...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Inaki Pena; Koundé, Araujo, Christensen, Baldé; Pedri, de Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres.(4 - 3 -...Real Madrid e Atletico Madrid si affrontano nella semifinale che apre le Final Four di Supercoppa spagnola, fischio d`inizio alle 20. I blancos di Carlo Ancelotti si.Seconda semifinale delle Final Four di Coppa di Spagna tra Barcellona e Osasuna. Blaugrana qualificata alla competizione in quanto campioni di Spagna in carica. Osasuna giunta alle Final Four grazie ...