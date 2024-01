Barcellona-Osasuna | Supercoppa di Spagna | streaming | formazioni | pronostici

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)è una semifinale delladi2024 e si gioca giovedì alle ore 20:00: tv,e probabili. Ladiormai da qualche anno ha cambiato format, coinvolgendo quattro squadre invece di due. Prima si affrontavano direttamente la vincente della Liga e quella della Coppa del Re, nella nuova formula invece va in scena una sorta di Final Four, a cui partecipano anche la seconda classificata nell’ultimo campionato e la finalista della coppa nazionale. Un modello che sembra aver riscosso un certo successo, considerato che da quest’anno anche laItaliana ha adottato questo format. Ferran Torres – IlVeggente.it (Ansa)Il ...

Giovedì 11 gennaio 2024 , alle ore 20, presso l’Al Awwal Park di Riad, si gioca Barcellona vs Osasuna , match valido per la seconda semifinale della ... (sport.periodicodaily)

Mentre mercoledì notte sapremo quale tra le due madrilene avrà vinto il primo dei tanti derby ravvicinati che potremo goderci in questo periodo, per ... (infobetting)

Così come Real , Atlético ,, infatti, anche Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina si sfideranno, dal 18 al 22 gennaio, nella nuova casa di Cristiano Ronaldo, il King Saud University ...La vincente del derby cittadino guadagnerà il pass per la finalissima, dove troverà una tra. Il Real ha vinto 12 volte il trofeo, l'Atletico 2. Fischio d'inizio previsto all'Al - ...Stasera si comincia a Riad con il derby di Madrid, ma tiene banco il nodo introiti: le parole di Ancelotti e Simeone ...Sarà dunque il derby di Madrid a dare il via alla competizione: in palio un posto nella finalissima contro una tra Barcellona, vincitore dell’ultima Liga, e l’Osasuna, finalista della Coppa del Re.