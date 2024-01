Bankitalia | a novembre tassi nuovi mutui al 4 | 92% | record 15 anni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (askanews) – Asuierogati alle famiglie dalle banche in Italia hanno toccato i massimi da quasi 15a questa parte, al 4,92%. Il dato emerge dalla indagine “Banche e moneta: serie nazionali” pubblicato oggi dalla Banca d’Italia e riflette gli aumenti deidi interesse di riferimento operati nei mesi passati dalla Bce. Adi interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, Taeg) si sono collocati al 4,9185 per cento, a fronte del 4,72 per cento del mese precedente. Secondo le tabelle storiche dell’istituzione di Via Nazionale si tratta del valore più elevato dal dicembre del 2008, ...