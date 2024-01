Bambina di 6 anni violentata dal collaboratore scolastico

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La maestra le assegna il compito di recarsi dalper fare una fotocopia. E la, 6, segue alla lettera quanto indicatole dall’insegnante. Così raggiunge ilnella stanza, chiedendogli di farle la fotocopia. Lui, approfittando del fatto che fossero soli, avrebbe approfittato della piccola costringendola a subire atti sessuali. Tornata in classe, la bimba non si confida né con gli insegnanti né con i compagni. Riesce invece ad aprirsi con la mamma alla quale ha raccontato nel dettaglio quello che le aveva fatto l’uomo. La rapida attivazione del “codice rosso” ha consentito ai militari dell’arma di procedere agli accertamenti in pochi giorni. Una volta acquisita la testimonianza della, alla ...

...domiciliari per l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bimba di 6. La ... La, nonostante lo choc, non avrebbe raccontato nulla né agli insegnanti né ai suoi compagni, ...L'uomo, che svolge l'attività presso un Istituto Comprensivo Statale, abusando della sua posizione nonchè delle condizioni di inferiorità fisica e psichica di una minore, avrebbe costretto la bimba a ...