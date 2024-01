Balotelli torna in Serie A? L’annuncio a sorpresa lascia di stucco

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Mariosull’andamento dellaA: l’attaccante si propone ad una squadra del campionato italiano Marionon esclude un suo ritorno in Italia. L’attaccante dell’Adana Demirspor non sta vivendo un momento semplice in Turchia, dove tra un infortunio e l’altro ha trovato poco spazio: dopo aver subito un infortunio lo scorso 26 novembre, Marioha disputato appena 5 gare con l’Adana Demirspor.ha disputato l’ultimo match il 12 novembre contro il Fenerbahçe e da quel momento è fermo ai box. Solo 5 le sue presenze, di cui appena una da titolare: nonostante le tre reti messe a segno nelle poche gare disputate, l’attaccante potrebbe presto non rientrare più nel progetto del club turco. Con un pizzico di nostalgia,a ...

versione SuperMario e ne ha per tutti dopo gli episodi capitati durante Inter - Verona . Da Dimarco a Bastoni . Fino al Var . E, intervenuto a Tv Play, sfrutta l'occasione per offrirsi ...Super Mariosempre di moda. Per lui tre gol in cinque presenze con l'Adana Demirspor, in Turchia. E se disputasse una seconda parte di stagione super Potrebbe essere la sua ...Mario Balotelli, attaccante dell'Adana Demirspor, è intervenuto in diretta a Tv Play e ha parlato della crisi del Napoli: "Io sono qua (ride, ndr). Quando vinci il campionato, la stagione dopo è più ...Inter, Materazzi risponde a Bergonzi: 'E il rigore non dato contro la Juve' Open Var, Gervasoni (AIA): 'Gol Inter da annullare per fallo di Bastoni. È un errore, parleremo con Nasca per capire' ...