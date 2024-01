Balneari | rivolta di Ostia | “Bonelli-Briatore? Anche qui spiagge per vip”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – E chi lo dice che il mare dinon è ‘in’? Tanti vip scelgono proprio ombrelloni e lettini sul litorale romano: parola deiromani che, tirati in ballo nel botta a risposta sulle concessionitra Angelo, co-portavoce di Europa Verde e deputato Avs, e Flavio, titolare del Twiga di?Forte dei Marmi, rivendicano l’appeal delle lorometa di ogni tipo di clientela. Nella polemica social finita alla ribalta di siti e quotidiani, infatti, il parlamentare ha tra l’altro sottolineato di preferire il lido di“ai bagni dei ricchi”. “Chiunque conosce bene, sa la qualità che ha. Posso capire l’uscita diperché nell’immaginario collettivo può non essere paragonata a ...

(Adnkronos) – E chi lo dice che il mare di Ostia non è 'in'? Tanti vip scelgono proprio ombrelloni e lettini sul litorale romano: parola dei Balneari ... (periodicodaily)

... parola deiromani che, tirati in ballo nel botta a risposta sulle concessionitra Angelo Bonelli, co - portavoce di Europa Verde e deputato Avs, e Flavio Briatore, titolare del ...Tra temi priorita' presidenza G7, inchiesta Anas e. I ministri dell'Interno, Matteo Piantedosi, degli Esteri, Antonio Tajani, degli Affari ...al ministro per le Infrastrutture, sulla ...Tanti vip scelgono proprio ombrelloni e lettini sul litorale romano: parola dei balneari romani che, tirati in ballo nel botta a risposta sulle concessioni balneari tra Angelo Bonelli, co-portavoce di ...Prosegue lo scontro sulle concessioni balneari tra Flavio Briatore e Angelo Bonelli. La provocazione del deputato: "Ci vediamo al Twiga, ma riporta la residenza fiscale in Italia" ...