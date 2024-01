Bagnoschiuma solidi | ecco quali sono i prodotti migliori da scegliere | guida completa

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Iuna vera e propria rivoluzione se vogliamo spendere e impattare meno sull’ambiente: come sappiamo, la cosmetica ha sposato la nuova formula che permette di risparmiare e consumare meno prodotto, garantendo comunque il benessere del nostro corpo. Di cosmeticine esistono un’infinità; parliamo di shampoo, detergenti intimi, struccanti e creme. Oggi...

... così da riciclare il contenitore a ogni ricarica: shampoo eliquidi ad esempio sono ... Ultima strategia consiste nel preferire i cosmeticiche, non contenendo acqua, non hanno ......per detergere le mani o al posto delo altri detergenti liquidi e il suo utilizzo consente di risparmiare plastica monouso. Oltre alle saponette esistono molti altri cosmetici, ...