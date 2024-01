Bacoli | riportata alla luce la villa di Plinio il Vecchio durante i lavori per la villa comunale

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) In un’area già sottoposta a tutela da vincolo archeologico ministeriale per la densità di evidenze antiche disseminate nelle immediate prossimità di Punta Sarparella a, è stata fatta una scoperta archeologica di portata eccezionale. Si tratta delladel Prefetto dell’antica flotta romana del Tirreno da cui probabilmente partìilin direzione del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.