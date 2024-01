Bacoli | nuovi colori per le scale dello Schiacchetiello

Stiamo per trasformare l'ex liceo di Casevecchie nel primo centro per la nautica di. Investiremo 1 milione di euro. A breve iniziamo ilavori. Sarà funzionale sia per le attività del ...... con un atto unico di circa un'ora e trenta minuti, il proprio amato pubblico, presentando, ... Clicca qui per tutte le informazioni Capodanno a: tre giorni di musica con Tony Tammaro, Sal ...Stiamo per trasformare l’ex liceo di Casevecchie nel primo centro per la nautica di Bacoli. Investiremo 1 milione di euro. A breve iniziamo i nuovi lavori. Sarà funzionale sia per le attività del ...Cambia la scalinata per accedere alla spiaggia dello Schiacchetiello a Bacoli: l’Amministrazione ha colorato i gradini ...