Avviso di Fiordaliso ai gieffini | “Il pubblico chiedeva la squalifica!”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nonostante l’ennesimoe ‘rimprovero’ di Alfonso Signorini, alcunicontinuano a non capire i propri scivoloni fatti nei giorni scorsi. C’è chi minaccia di ritirarsi (nessuno che poi lo faccia sul serio), chi si lamenta di non essere stato abbastanza tutelato e chi dice che il gioco sta rovinando la sua reputazione. Di tutti questi atteggiamenti si è lamentata. L’diai: “Vi rendete conto che volevano la squalifica?” Ieri pomeriggiosi è lamentata con Massimiliano Varrese dei comportamenti di alcuni loro coinquilini. Secondo la cantante qualcuno non avrebbe ascoltato bene le parole che Alfonso Signorini ha detto nell’ultima puntata del Grande Fratello. “Voglio dire, se si sono presi una lisciata, una ...

Sui social, se i fan non si sono meravigliati per le parole di, con cui Beatrice ha stretto un bel rapporto di amicizia e fiducia , di diversosono invece su Anita Olivieri . ...Sui social, se i fan non si sono meravigliati per le parole di, con cui Beatrice ha stretto un bel rapporto di amicizia e fiducia , di diversosono invece su Anita Olivieri . ...Lo scontro a distanza tra Mirko Brunetti e Garibaldi è proseguito ieri sera: l'ex gieffino ha difeso Vittorio, dando poi contro a Giuseppe ...Beatrice è stata colpita da un duro lutto. Suo padre, dopo l'operazione subita, purtroppo è deceduto portando la donna a lasciare momentaneamente la Casa. L'attrice era combattuta, non sapeva se ...