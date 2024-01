Autovelox mobile | parte la sperimentazione lungo la SS 7bis

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale di Pratola Serra comunica alla cittadinanza tutta che, a far data dal prossimo 16 gennaio, sarà attivo il sistema di rilevamento automatico della velocità a mezzo diin tutto il territorio cittadino. In particolare, il controllo sarà distribuitola SSe, più nello specifico,il tratto della variante che da San Michele di Pratola va verso Montemiletto (su entrambi i sensi di marcia) ove il limite di velocità imposto è di 50 km/h. Inoltre, non mancheranno controlli e rilevamenti nel centro del paese, incluse le frazioni di Serra e San Michele. “La decisione – spiega il sindaco Gerardo Galdo– si è resa necessaria a causa delle elevate velocità di percorrenza che minano la sicurezza stradale e, quindi, ...

