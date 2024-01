Autotrasportatori incontrano Melucci

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) A gran voce glidi Casartigiani Taranto chiedono a Rinaldo, sindaco e presidente della Provincia di Taranto, l’apertura di un tavolo di confronto sulla vertenza che sta coinvolgendo l’intero comparto. Lo stesso appello è rivolto anche a tutti i sindaci della provincia ionica. La richiesta è stata avanzata stamattina, durante il confronto tra il primo cittadino e gli, ancora riuniti in assemblea nell’area TIR del siderurgico ex Ilva. Quest’ultima è stata prolungata in seguito all’inconcludente vertice del consiglio d’amministrazione di Acciaierie d’Italia che si è tenuto ieri. Il coordinatore regionale di Casartigiani Puglia Stefano Castronuovo ha spiegato che la vertenza non riguarda solo il mancato pagamento delle fatture degli, ma il futuro dell’intero ...

