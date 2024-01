Autonomia differenziata | question time con il ministro Calderoli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 10 gennaio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Ilper gli Affari regionali e le autonomie, Roberto, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative volte a garantire la continuità del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito dell’attuazione dell’(Faraone – IV-C-RE). L'articolo L'Opinionista.

da Maura Sarno delegata presso l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza Provincia di Avellino in materia di "Legalità e Sicurezza " riceviamo e ... (247.libero)

I temi scottanti non mancano. Al rientro della pausa natalizia, sono tanti gli argomenti che la maggioranza e il Governo di Giorgia Meloni dovranno ... (ilfattoquotidiano)

"A metà gennaio il Disegno di Legge Calderoli torna in discussione al Senato ed è necessario che la politica batta un colpo. Che questa idea piaccia ... (orizzontescuola)

I sindacati (Flc Cgil, Cisl scuola e Gilda) hanno inviato un appello ai senatori , in vista dell’avvio della discussione del disegno di legge ... (orizzontescuola)

ROMA " L'ultimo tentativo delle opposizioni di stoppare l'è andato male. Come da copione, visti i numeri della maggioranza. La proposta di esaminare prima nell'aula del Senato la legge di iniziativa popolare, che riordina le ..."È del tutto evidente la forzatura che la maggioranza sta facendo a Palazzo Madama. Viene a galla quello che da tempo abbiamo denunciato: lo scambio tra Lega e Fdi sull'e premierato. In barba ai regolamenti, imponendo la forza dei numeri, invece di discutere prima la proposta di riforma costituzionale di iniziativa popolare, la maggioranza ...risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a garantire la continuità del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dell'attuazione dell'autonomia differenziata ...Viene a galla quello che da tempo abbiamo denunciato: lo scambio tra Lega e FDI sull’autonomia differenziata e premierato. In barba ai regolamenti, imponendo la forza dei numeri, invece di discutere ...