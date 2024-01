Autonomia | Boccia | ' destra calpesta regole per riforme contro democrazia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “È del tutto evidente la forzatura che la maggioranza sta facendo a Palazzo Madama. Viene a galla quello che da tempo abbiamo denunciato: lo scambio tra Lega e Fdi sull'differenziata e premierato. In barba ai regolamenti, imponendo la forza dei numeri, invece di discutere prima la proposta di riforma costituzionale di iniziativa popolare, la maggioranza impone al Senato di procedere a tappe forzate sull'differenziata". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Francesco. "Il ministro Calderoli -aggiunge- ha di fatto occupato per mesi la commissione Affari costituzionali per imporre un provvedimento che sfascia l'unità del Paese. La Lega sa benissimo che non c'è un centesimo per i livelli essenziali delle prestazioni. E il Paese sarà ancora più diviso. Diciamo la verità: ...