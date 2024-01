Auto contro un palo | illeso il giocatore del Torino Seck | negativo l' alcol test

Tragico Incidente stradale ieri, martedì 9 gennaio, poco dopo mezzogiorno, in via Casal Bianco, nel territorio di Guidonia Montecelio. Uno scooter ... (ilcorrieredellacitta)

Tutti sappiamo quanto sia importante avere un’assicurazione Auto per essere tutelati in caso di incidente stradale: senza di essa, ... (leggioggi)

Gravissimo incidente sulla Statale 130 al chilometro trentasei, all'altezza di Siliqua. Un'automobile è andata a sbattere violentementeil guardrail: le tre persone a bordo sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Un sessantenne, gravissimo, è stato intubato e trasportato con l'elisoccorso, in codice rosso, al ...Ha dato esito negativo l'alcoltest cui si è sottoposto il calciatore del Torino Demba Seck che la notte scorsa ha distrutto la suafinitaun palo in via Pietro Cossa, alla periferia del capoluogo torinese. Nell'incidente Seck è rimasto illeso. . 10 gennaio 2024con 187.119 unità contro le 151.680 veicoli immatricolati nel corso dello stesso periodo dell’anno precedente, portando la market share degli LCV al 10,64%. Fra gli operatori del settore, alto è ...Incidente stradale sulla statale 130 al km 36 in direzione Iglesias, all'altezza di Musei, dove un'auto per causa ancora da accertare è finita contro il guardrail. La vettura è andata a sbattere sulla ...