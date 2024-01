Auto contro il muro | cosa fare?

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tutti sappiamo quanto sia importante avere un’assicurazioneper essere tutelati in caso di incidente stradale: senza di essa, oltre a violare la legge, qualsiasi danno apportato da noi al nostro veicolo e a quello di altri saranno sicuramente a nostro carico.Tuttavia esiste un’altra situazione, non così poco comune come si potrebbe pensare, in cui la copertura assicurativa è incerta: si tratta del caso in cui l’incidente avvenga senza che altresiano coinvolte, come nel caso di un’. In una situazione come questa, viene spontaneo chiedersi se la copertura assicurativa sia valida?La risposta è il più delle volte no, ma molto dipende dalle circostanze in cui l’incidente si è verificato. Indice...