Autista pubblica la busta paga sui social | la cifra che fa riflettere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il video di unstatunitense spopola su TikTok. L’uomo spiazza gli utenti con lain diretta:sconvolgente. Ipossono essere, spesso, un riflettore. Stavolta a far scalpore non è una modella o un influencer. Si tratta di un lavoratore comune. Quelle persone qualunque che, citando David Bowie, possono vivere un giorno da eroi. Oggi tocca a lui: Skyler Stuzman,UPS che lavora da anni nel settore. In Oregon il commercio in Rete sta dilagando, così come in tutto il mondo, ma le bustedei corrieri sembrano essere ferme al palo.spopola sui: merito dellaL’uomo, dopo una decade di esperienza nel campo delle consegne, mostra il proprio ...