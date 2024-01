AUTISTA PATENTE C – EDILIZIA

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 29/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: PerugiaC Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro – Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore EDILE unC con esperienza come MANOVALE EDILE/MURATORE. Requisiti richiesti: – Esperienza (anche minima) nella mansione –C La risorsa, una volta constatata l’idoneità al ruolo, dovrà seguire un corso di formazione specifica totalmente a carico dell’azienda. Zona di Lavoro: Cantieri nella provincia di Perugia, possibilità di brevi trasferte giornaliere fuori regione. Si offre contratto di lavoro temporaneo a scopo assunzione stabile e livello contrattuale da stabilire in base all’esperienza. CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il ...