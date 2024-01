Australian Open 2024 | Nuria Brancaccio esce nel primo turno delle qualificazioni contro Harriet Dart

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’Italia saluta ledel singolare femminile deglidi tennis: dopo l’eliminazione di Lucrezia Stefanini giunta ieri, nella notte italiana saluta il tabellone cadetto anche, chebattuta dall’incon la britannica, numero 12 del seeding, la quale si impone per 6-2 7-6 (4) in un’ora e quaranta minuti ed al secondoaffronterà l’ucraina Yulia Starodubtseva. Nelset ci sono tre break nei primi tre game, poi la britannica, dopo aver cancellato l’occasione per il 2-2, allunga sul 3-1 tenendo il servizio nel quarto gioco. L’azzurra manca l’occasione per ilbreak anche nel sesto game, poi ...