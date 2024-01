Australian Open 2024 | Novak Djokovic resta l’uomo da battere E il feeling con Melbourne è senza precedenti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) È già quel solito periodo dell’anno. I primi giorni di gennaio, nel tennis, non sono di sola preparazione, ma scaldano gli animi in vista di quello che è già il primo grande appuntamento dell’anno. Questo è il più grande fattore a favore degli: si offre subito in pasto al pubblico un grande, grandissimo torneo in cui i più grandi si sfideranno. E dove il solitoparte con i galloni di favorito. Le motivazioni si potrebbero spiegare con una sola frase: ‘è come il giardinetto di casa’. Nessuno nella storia ha vinto quanto lui a, dieci volte, e nelle ultime tredici edizioni ha mancato l’appuntamento con il successo solo quattro volte. Anzi, facciamo tre, visto che nel 2022 venne forzato a non partecipare a causa di quel ‘pasticciaccio brutto’ del visto di ingresso ...