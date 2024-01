Australian Open 2024 | le mine vaganti da evitare per Jannik Sinner tra le non teste di serie

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Come in ogni Slam, ci sono dei giocatori che chiunque vorrebbe benvolentierinel giorno del debutto. Per i giocatori fuori dalledisono (anche) i 32 del seeding, per chi vi è invece compreso si parla invece delle molteche, per così dire, “infestano” il novero dei 128 in scena. Il tutto senza contare possibili qualificati di spicco oppure in valida forma. Da quasi tre anni il tema, dal latodiin carica, riguarda. Con l’uscita dal novero di Rafael Nadal, si può partire in questo discorso dagli italiani “disponibili”. Si inizia da Matteo Arnaldi, atteso a una conferma dell’ottimo 2023 e già ai quarti ad Adelaide. Senz’altrovuole evitarsi un altro ...