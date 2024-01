Atti sessuali su una bambina di sette anni | arrestato un collaboratore scolastico

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn, sessantenne originario della provincia di Reggio Calabria, è stato colpito da ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Palmi su richiesta dalla locale Procura della Repubblica, diretta dal Dottor Emanuele Crescenti per violenza sessuale aggravata poiché, nella qualità dipresso un Istituto Comprensivo Statale, abusando della predetta autorità nonché delle condizioni di inferiorità fisica e psichica di una minore, costringeva la stessa a subire, avendola prima baciata e poi infilatole le mani nelle parti genitali. Stando al contenuto della denuncia formalizzata dai Carabinieri di Cinquefrondi, nonché sulla scorta delle dichiarazioni rese ...

E lui approfittando del fatto che erano soli avrebbe costretto la bambina a subire, prima baciandola e poi toccandole le parti intime. Tornata in classe la bimba non si era confidata nè ...Avrebbe costretto una bambina di sette anni a subire, prima baciandola e poi toccandole le parti intime. E' quanto viene contestato a un collaboratore scolastico in un istituto comprensivo statale, un sessantenne originario della provincia ...costringeva la stessa a subire atti sessuali, avendola prima baciata e poi infilatole le mani nelle parti genitali. Stando al contenuto della denuncia formalizzata dai Carabinieri di Cinquefrondi, ...Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di sei anni. Questa la terribile accusa che ha portato agli arresti domiciliari un collaboratore scolastico. Il provvedimento è stato eseguit ...