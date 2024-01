Atp Auckland 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 11 gennaio

...250 da 661.585 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato dell'Australia Meridionale, ultimo appuntamento insieme al contemporaneo torneo diper ......Arnaldi e Lorenzo Sonego nell'250 di Adelaide che si sta disputando sui campi in cemento della città dell'Australia meridionale, ultimo appuntamento insieme al contemporaneo torneo di...Cameron Norrie has won five titles on the ATP Tour British number one Cameron Norrie made a winning start at the Auckland Classic and Jack Draper produced a stunning comeback to progress in Adelaide.Top seed Ben Shelton got his Australian Open preparations back on track Wednesday with a 6-3, 6-4 win over Hungary’s Fabian Marozsan at the Auckland Classic ... four at the US Open and secured a first ...