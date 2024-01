Atp Adelaide | Sonego e Arnaldi fuori agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 La volèe più complicata è quella giusta per l’australiano, che piazza la stop volley di dritto ... (oasport)

(AUSTRALIA) - Brutte notizie per l'Italia del tennis. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego sono stati battuti ed eliminati dal torneo ATP250 diin Australia. La loro avventura si è chiusa agli ottavi di ...Arnaldi e Sonego fuori adSi ferma al secondo turno la corsa di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego nell'250 diche si sta disputando sui campi in cemento della città dell'...Non l’ATP 250 di Adelaide in Australia e nemmeno quello di Auckland in Nuova Zelanda. L’altoatesino ha scelto i match di esibizione di Kooyong Classic per arrivare al meglio al primo grande ...Impresa soltanto sfiorata da Matteo Arnaldi negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Adelaide, in Australia, il ventiduenne tennista sanremese ha avuto un match point e si è dovuto arrendere dopo ...