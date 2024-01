Atp Adelaide | Musetti ai quarti Arnaldi e Sonego ko al 2° turno

...ha esteso la sua serie di vittorie consecutive a sei partite nel secondo turno dell'... TABELLONI TORNEI:- WTATENNIS - Bellissima vittoria del 21enne tennista di Carrara che supera in scioltezza (6 - 4; 6 - 1) l'australiano Jordan Thompson negli ottavi di finale del torneo250 di. Solo pochi giorni fa Thompson aveva battuto Rafa Nadal a Brisbane. Eccellente la prova di Musetti parso finalmente tornato ai suoi livelli. Tecnica e colpi da applausi in una ...Adelaide – Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Adelaide. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego escono invece di scena al 2° turno. Il carrarese, numero 25 del mondo e 4 del ...Si sperava in una rivincita dopo Pechino, ma è stata una replica. Ha vinto il cileno Nicolas Jarry (n.18 del ranking) il confronto con Matteo Arnaldi (n.41 del mondo), valido per gli ottavi di finale ...