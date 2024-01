ATP Adelaide | Lorenzo Sonego si arrende a Korda con tanti rimpianti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si ferma agli ottavi di finale la corsa dinell’ATP 250 di, in Australia: l’azzurro cede in due partite allo statunitense Sebastian, testa di serie numero 3, che si impone per 6-4 7-6 (10) in un’ora e 47 minuti ed ai quarti affronterà l’australiano Christopher O’Connell.pernel secondo set, dove manca ben cinque occasioni per portare la sfida alla frazione decisiva, tre delle quali sul proprio servizio. Nel primo set l’inizio è da incubo per, che cede il servizio in apertura a zero:vince i primi otto punti giocati e vola rapidamente sul 2-0. Lo statunitense cede appena due quindici nei seguenti tre turni in battuta e si porta sul 5-3, poi nel nono gameè bravo a ...

