ATP Adelaide | Lorenzo Musetti sale di livello e batte Thompson in scioltezza

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Bella vittoria diall’esordio del torneo ATP 250 di. Il tennista toscano offre una prova di ottimocontro l’australiano Jordan, che aveva appena battuto Rafael Nadal a Brisbane. Il numero 25 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-1 in neanche un’ora e mezza di gioco. Una prestazione clamorosa al servizio per. Il nativo di Carrara ha perso solo un punto nei propri game in battuta, vincendo il 96% dei punti quando ha servito la prima ed il 100% con la seconda.ha commesso un solo errore non forzato e con 13 vincenti all’attivo. Davvero una prova eccellente. Il match inizia subito benissimo per, che ottiene il break immediato grazie anche ad una splendida risposta vincente di ...