Atp Adelaide 2024 | Musetti sontuoso al servizio | Thompson battuto in due set

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dopo le eliminazioni di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, Lorenzodebutta nel migliore dei modi al torneo Atp 250 di. Sul cemento australiano l’azzurro batte 6-4 6-1 Jordane accede ai quarti di finale, dove dovrà vedersela contro il kazako Alexander Bublik. “Sono sorpreso del livello di oggi, Jordan è un avversario difficile soprattutto qui in Australia – ha detto l’azzurro che alha concesso un solo 15 a-. Lui stava giocando molto bene, a Brisbane haNadal e sapevo che non sarebbe stata facile. Anche per questo ho messo in campo una performance solida e concentrata”.serve con il 74% di prime palle, conquistando il 96% di punti. Numeri eloquenti di una partita che si apre subito bene con il break ...

Quattro mesi dopo Chengdu, Lorenzo Musetti torna tra i migliori otto di un torneo. Il carrarese si è qualificato per i quarti di finale dell'250 di Adelaide, battendo l'australiano Jordan Thompson, n. 47 al mondo, con un netto 6-4, 6-1 in un'ora e 25 minuti. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego sono stati battuti ed eliminati dal torneo ATP250 di Adelaide in Australia.