ATP Adelaide 2024 | avanzano Paul e Korda Bublik sfiderà Musetti | fuori Arnaldi e Sonego

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si sono delineati i quarti di finale del torneo ATP di. Sul cemento australiano all’Italia resta il solo Lorenzo, che ha superato brillantemente Jordan Thompson in due set con il punteggio di 6-4 6-1. Una prestazione di altissimo livello al servizio per il tennista toscano, che ora se la vedrà con il kazako Alexander, che ha superato in rimonta il britannico Daniel Evans per 4-6 6-2 6-1. Un’Italia che ha, invece, perso sia Matteosia Lorenzo. Il tennista ligure è uscito sconfitto da una clamorosa battaglia contro il cileno Nicolas Jarry. Tre ore e mezza di gioco con il sudamericano che si è imposto con il punteggio di 6-7 7-6 6-4, annullando anche un match point all’italiano. Il piemontese ha perso in due combattuti set contro l’americano Sebastian ...

(AUSTRALIA) - Successo netto e convincente per Lorenzo Musetti , che agli ottavi di finale del torneo ATP250 di, batte in due set l'australliano Jordan ...(in aggiornamento) 10 gennaio 2024ADELAIDE (AUSTRALIA) - Successo netto e convincente per Lorenzo Musetti, che agli ottavi di finale del torneo ATP250 di Adelaide, batte in due set l'australliano Jordan Thompson. Esordio semplicemente perfetto per Jannik Sinner che nel torneo di esibizione di avvicinamento agli Australian Open, Kooyong Classic, supera agevolmente il padrone di casa Marc Polmans. 6-4, 6-0 ...