Atp Adelaide 2024 | Arnaldi spreca un match point e perde contro Jarry Fuori anche Sonego

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tanti rimpianti al torneo Atp 250 diper Matteoe Lorenzo, eliminati al secondo turno rispettivamente da Nicolase da Sebastian Korda. Occasioni perse per entrambi sul tie break del secondo set: il 22enne sanremeseun, mentre il 22enne piemontese non ha sfruttato tre seta disposizione. Dopo la vittoria in due setil lucky loser spagnolo Zapata-Miralles,6-7(5) 7-6(7) 6-4 in quasi tre ore e mezzail cileno, n.18 del ranking e secondo favorito del seeding. L’azzurro apre ilsalvando una palla break in apertura, ma poi concede le briciole al servizio al suo ...

