Atletica | Warholm sfida il gelo norvegese | si allena a torso nudo a -21°

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - Prova di coraggio o di follia del campione olimpico e primatista mondiale dei 400 ostacoli Karsten. Il 27enne, posta su Instagram il video di un suomento a 21 gradi sotto zero, svolto asotto gli occhi del suotore che cronometrava la prestazione bardato dalla testa ai piedi.

La Gen Iapichino A cinquant'anni di distanza dall'ultima volta, i campionati europei di... Un'Europa che dà spettacolo con i norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karsten, lo svedese Armand ...Nessuna medaglia per l'Italia nella terza giornata dei Mondiali dileggera a Budapest. Non sono mancate però le emozioni e le soddisfazioni per le prove degli ...del norvegese, niente ...Roma, 10 gen. – (Adnkronos) – Prova di coraggio o di follia del campione olimpico e primatista mondiale dei 400 ostacoli Karsten Warholm. Il 27enne norvegese, posta su Instagram il video di un suo ...Sarà un anno di emozioni. Dagli Europei alle Olimpiadi: ecco i sei appuntamenti davvero imperdibili nel panorama sportivo globale. Da segnare sul calendario ...