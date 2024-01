Atalanta | a San Siro per vincere | contro il Milan c’è una semifinale da conquistare

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)o. Alla caccia di una vittoria per guadagnarsi un posto inad aprilela Fiorentina. L’Atalalanta va a Sanalla ricerca di una vittoria, da ottenere in 90 minuti, ai supplementari o magari anche ai rigori. Insomma, con l’esigenza di ottenerla, la vittoria. Perché la Coppa Italia è “l’obiettivo più raggiungibile” per Gian Piero Gasperini: un trofeo che si può, già accarezzato due volte in finale. Chissà che la terza possa essere quella buona. Bisogna però guadagnarsela, la vittoria, e non sarà certo facile o scontato. Perché il, dal canto suo, ha le stesse ambizioni nerazzurre. E nell’ultimo triennio la Dea al Meazza non ha mai vinto. Anzi. Due sconfitte in campionatoi rossoneri, tre ko e un pari con l’Inter: fanno ...

MILANO - Domani sera aSiro, gelido secondo il meteo, si riscalderà quasi in stile Champions (60 mila spettatori annunciati) per il quarto di finale di Coppa Italia nel quale, uscita l'Inter campione in carica, il Milan ...Siro, però, non ci sarà José Mourinho che è stato fermato dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione contro l'. Il tecnico portoghese è focalizzato molto anche sul mercato, così come l'...revisioni su quel che potrà essere la partita in arrivo, uno sguardo sul passato e uno su quelle che potrebbero essere gli elementi più importanti da tenere d’occhio. Per arrivare preparati anche ai t ...Non ci sarà il tutto esaurito a San Siro nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan. Pur essendo stato aperto il terzo anello, gli spettatori non dovrebbero… Leggi ...