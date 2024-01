Associazione Mondragone Bene Comune | con la burocrazia che si “autoindirizza” siamo alle comiche finali

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 10 gennaio 2024). Chi ci segue sa che l’AMBC porta avanti da anni e in totale solitudine (mai un’, un esponente civico qualsiasi, un partito vecchio o nuovo, una lista o una coalizione che abbia detto una sola parola … tutti ammucciati) la battaglia per la fine dell’eterno monopolio del nostro litorale e per la messa a gara di tutte (ma tutte tutte!) le concessioni balneari (da ridurre comunque drasticamente per lasciare almeno il 60% dell’arenile a spiaggia libera gestita dal, superando un farlocco -perché parziale- Piano spiaggia). AMBC che puntualmente in questi anni ha informato e preso posizione sulle sentenze del Consiglio di Stato e sulle pronunce dell’Antitrust e della Commissione Europea, che unanimemente hanno ribadito che le concessioni balneari non possono più essere prorogate automaticamente (non oltre il 31 ...