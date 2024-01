Aspettando Viva Rai2! | Fiorello e la rassegna live su Instagram

Leggi su funweek

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Manca ancora qualche giorno alla ripresa del consueto appuntamento tv con, che torna in diretta su Rai2 a partire da lunedì 15 gennaio. Manon perde l’allenamento e trasferisce laquotidiana che commenta i fatti di attualità e politica sui social. A poco meno di una settimana dal ritorno, lo showman insieme a Fabrizio Biggio ha iniziato a scaldare i motori con alcune direttededicate alle notizie del giorno. Nella mattina di mercoledì 10 gennaio, il commento ha riguardato anche la vicenda che vede coinvolto Vittorio Sgarbi, recentemente accusato di riciclaggio di beni culturali. Per l’occasione, il parere di Sangiuliano sulla questione arriva attraverso l’imitazione di, nella quale al ‘ministro’ scappa qualche parola in napoletano. ...