Ascolti tv | i dati di martedì 9 gennaio 2024

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Bene la Coppa Italia Nella serata di ieri,, su Rai Uno, Pattini d’argento porta a casa 2.391.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale5 l’incontro dei quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Bologna conquista 3.107.000 spettatori pari al 16.6% (primo tempo a 3.264.000 e il 14.7%, secondo tempo a 3.084.000 e il 16.3%, tempi supplementari a 2.931.000 e il 19.4%, rigori a 3.092.000 e il 23.6%). Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno si ferma a 1.038.000 spettatori pari al 6% (presentazione a 906.000 e il 4.1%). Su Italia1, Le Iene coinvolge 1.561.000 spettatori pari all’11% (presentazione a 1.762.000 e il 7.9%, Cosa Vi Siete Persi a 604.000 e l’11.7%). Su Rai3 Avanti Popolo ottiene 431.000 spettatori con il 2.5% (presentazione a 478.000 e il 2.1%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca conquista 886.000 spettatori ...

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , domenica 7 gennaio 2024 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei ... (ascoltitv)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera lunedì 8 gennaio 2024 . Ascolti tv, chi ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti TV 8 gennaio : chi ha vinto la gara del lunedì sera tra la fiction “La Storia” andata in onda su Rai1 e il Grande Fratello di Alfonso ... (blogtivvu)

Ascolti : i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , lunedì 8 gennaio 2024 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali ... (ascoltitv)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera martedì 9 gennaio 2024 . Ascolti tv, chi ... (ilcorrieredellacitta)

DayTime Pomeriggio, idel 9 gennaio 2024 RAI 1 La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % . La vita in diretta :...Certo, resta il fatto che il 2023 si è chiuso con lo storico sorpasso di Mediaset, ma i... Ma non ci sono soltanto eventi acchiappa -: L'eredità ogni sera faaltissimi (lunedì 4."È sempre Cartabianca" è ormai un fiore all'occhiello di Rete 4, il programma condotto da Bianca Berlinguer è stato seguito da 886.000 spettatori con il 5.9% Su TV8 è stato trasmesso "Un Natale da ...Il danno patrimoniale ammonta a 6.203,00 Euro, non coperti da assicurazione. La Stazione dei Carabinieri ha informato l'Autorità giudiziaria di questo caso. Le vittime di reati simili sono ...