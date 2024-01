Ascolti tv | Fiorentina-Bologna vince prime time martedì 9 gennaio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Canale 5 con la partita di Coppa Italiaha vinto ilcon 3.107.000 telespettatori pari a uno share del 16,59%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Pattini d'argento' seguito da 2.391.000 telespettatori (share del 13,88%). Terzo posto per 'Le Iene' che su Italia1 ha ottenuto 1.561.000 telespettatori e uno share del 10,95%. Fuori dal podio su La7 'Di' ha interessato 1.433.000 telespettatori (share dell'8,16%) mentre su Rai2 'The Floor – Ne rimarrà solo uno' è stato visto da 1.038.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6%. Su Retequattro, invece, 'È sempre Cartabianca' ha totalizzato 886.000 telespettatori e uno share del 5,9% mentre su Tv8 il film 'Un Natale da favola' ha realizzato 613.000 telespettatori e uno share del ...

tv ieri 9 gennaio 2024: È sempre Cartabianca si conferma a 886mila spettatori per il 5,9% di share La partita- Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia su Canale 5 è il ...tv, ieri sera: Pattini d'argento vs- Bologna. Auditel ieri sera, 9 gennaio 2024 Sfida Rai1 vs Canale 5: "Pattini d'argento " contro "- Bologna" .