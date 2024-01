Ascolti tv del 9 gennaio | Avanti Popolo e il caso Ferragni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tornano Le Iene su Italia 1 in prima serata, martedì 9, con l’intervista a Matteo Mariotti, il ragazzo di Parma a cui hanno amputato metà gamba sinistra in seguito all’attacco di uno squalo in Australia, lo scorso 8 dicembre 2023. Rai 1 risponde con il film russo, Pattini d’argento. Mentre su Canale 5 va in onda la Coppa Italia con Fiorentina – Bologna. Il primo appuntamento del 2024 con Veronica Gentili a Le Iene vede in studio il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. Su Rai 3, con Nunzia De Girolamo, si concentra sul “Pandoro Gate”, lo scandalo che ha coinvolto Chiara. Tra gli ospiti Alba Parietti, lo scrittore Fulvio Abbate, il linguista filologo e docente di comunicazione efficace Alberto Castelvecchi, l’influencer Ellen Ellis e il direttore editoriale del Giornale Vittorio ...

Ottimi risultati per il Cinema delle Feste di Sky: il periodo natalizio mostra una crescita di ascolti per i canali Cinema di Sky durante le ... (digital-news)

