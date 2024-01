ASCOLTI TV 9 GENNAIO 2024 | VINCE FIORENTINA-BOLOGNA 16 | 6% | PATTINI D’ARGENTO 13 | 9% | OTTIME LE IENE 11% | FLORIS 8 | 2% | AFFARI TUOI SENZA FRENI 25 | 1%

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)TV 9· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3242 35.97 PT – 7654 35.59 24 H – 3564 39.55 PT – 8370 38.92 Tg1 Mattina + Tg1 – 420 11.25 + 446 14.40Tg1 – 1019 20.10UnoMattina – 920 19.05Storie Italiane – 845 18.98Storie Italiane – 881 16.39È Sempre Mezzogiorno! – 1801 17.20Tg1 + Tg1 Ec. – 3320 24.37 + 2522 18.68Aspettando La Volta Buona – 1583 12.31La Volta Buona – 1597 14.36Il Paradiso delle Signore – 1794 18.72Pres. La Vita in Diretta – 1879 18.57La Vita in Diretta – 2337 19.55L’Eredità – 3375 22.29L’Eredità – 4644 25.43Tg1 – 4872 23.51Cinque Minuti +– 4812 22.18 + 5589 25.08– 2391 13.88Comm. – 12.02Giovani – 11.97Over – 15.91Porta a Porta – 534 8.55 Prima Pagina – 539 17.60Tg5 – 1217 ...