Armato di pistola in ospedale | choc ad Avellino

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutocon unapretendeva di poter visitare suo padre ricoverato nel reparto di Medicina generale dell’Moscati di. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, nella tarda serata di ieri, l’uomo si è presentato all’ingresso del reparto cercando di forzare la porta. Sono intervenuti medici e infermieri che, dopo avergli aperto, hanno spiegato che data l’ora non era possibile visitare i pazienti. A quel punto avrebbe estratto una, dopo aver strattonato il personale sanitario in servizio, tentando di arrivare in corsia. Nei suoi confronti è stata presentata una denuncia da parte di due infermieri e di un operatore socio-sanitario che nel frattempo avevano allertato il servizio di vigilanza interno. L’uomo si ...

esplose due colpi di pistola in prossimità di un gruppo di persone e per pura casualità non ci furono feriti perché i proiettili si conficcarono in ... (teleclubitalia)

... che significa come il rapper sia sempree pronto a reagire contro chi lo attacca. Nella ... L'AK è un fucile automatico meglio noto come Kalanikov, mentre Draco è unaibrida che rientra ...Il 9 gennaio, Noboa ha emesso un altro decreto che dichiara un "conflittointerno" derivante ... Fernando Villavicencio è stato ucciso a colpi didopo uno dei suoi comizi elettorali. ...I Carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della Teneza di Pagani, avrebbero arrestato un 27enne originario di Castel San Giorgio, lo scorso 8 Gennaio, in fla ...Emanuele Caradonna, imputato per l’omicidio di Fabrizio Vallo - ucciso, il 2 febbraio scorso, a colpi d’arma da fuoco nell’androne di un palazzo di Via ...